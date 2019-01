மாவட்ட செய்திகள்

10 கி.மீ.தூர மலைப்பாதையில் நடந்து சென்று அலக்கட்டு கிராம மக்களிடம் குறைகளை கேட்ட கலெக்டர் 1 ஏக்கர் நிலம், சொந்தவீடு வழங்க பரிசீலனை + "||" + Walk on a 10 km hilly trail Collector asked for fault with the villagers 1 acres of land, to own a resident

10 கி.மீ.தூர மலைப்பாதையில் நடந்து சென்று அலக்கட்டு கிராம மக்களிடம் குறைகளை கேட்ட கலெக்டர் 1 ஏக்கர் நிலம், சொந்தவீடு வழங்க பரிசீலனை