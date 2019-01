மாவட்ட செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை தடுக்க மாவட்டம் முழுவதும் 3-வது நாளாக சோதனை + "||" + The 3rd day of testing across the district to prevent the use of plastic materials

பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை தடுக்க மாவட்டம் முழுவதும் 3-வது நாளாக சோதனை