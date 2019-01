மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 15-ந் தேதி நடைபெறுகிறது பெங்களூருவில் திருவள்ளுவர் தின விழா முதல்-மந்திரி குமாரசாமி பங்கேற்பு + "||" + It's going to happen on the next 15th Thiruvalluvar Day Celebration in Bangalore

