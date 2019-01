மாவட்ட செய்திகள்

சிங்கம்புணரி அருகே பள்ளி கட்டிடம் சேதம் அடைந்ததால் மரத்தடியில் படிக்கும் மாணவர்கள் + "||" + Near Singamuneri The school building was damaged by students studying in the woodwork

சிங்கம்புணரி அருகே பள்ளி கட்டிடம் சேதம் அடைந்ததால் மரத்தடியில் படிக்கும் மாணவர்கள்