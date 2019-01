மாவட்ட செய்திகள்

கேரளாவில் முழு அடைப்பு எதிரொலி, ஒட்டன்சத்திரம் மார்க்கெட்டில் ரூ.2 கோடி காய்கறிகள் தேக்கம் + "||" + Echoing the whole shutters in Kerala, Around 2 crore vegetables are stagnant in the market

கேரளாவில் முழு அடைப்பு எதிரொலி, ஒட்டன்சத்திரம் மார்க்கெட்டில் ரூ.2 கோடி காய்கறிகள் தேக்கம்