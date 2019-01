மாவட்ட செய்திகள்

தானேயில் குடோன்களில் கொள்ளையடித்து வந்த 12 பேர் கைது ரூ.30 லட்சம் பொருட்கள் பறிமுதல் + "||" + In Thane Looted in the Gowdons 12 people arrested

தானேயில் குடோன்களில் கொள்ளையடித்து வந்த 12 பேர் கைது ரூ.30 லட்சம் பொருட்கள் பறிமுதல்