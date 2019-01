மாவட்ட செய்திகள்

வெடிகுண்டு வீசிய வழக்கில் ரவுடி வசூர்ராஜாவை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க கோர்ட்டு அனுமதி + "||" + In the case of a bomb The court allowed Rowdy Vallurajah to be taken into police custody

வெடிகுண்டு வீசிய வழக்கில் ரவுடி வசூர்ராஜாவை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க கோர்ட்டு அனுமதி