மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டுமனைக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்காக ரூ.15 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரி கைது + "||" + The bribe of Rs. 15 thousand was purchased Regional Development Officer arrested

வீட்டுமனைக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்காக ரூ.15 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரி கைது