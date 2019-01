மாவட்ட செய்திகள்

கிளி ஜோதிடர் கொலை வழக்கில் சரண் அடைந்த தனியார் நிறுவன ஊழியரை 3 நாட்கள் காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரணை + "||" + The police investigate the private company employee for 3 days in custody

கிளி ஜோதிடர் கொலை வழக்கில் சரண் அடைந்த தனியார் நிறுவன ஊழியரை 3 நாட்கள் காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரணை