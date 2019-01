மாவட்ட செய்திகள்

வறுமையை ஒழிப்பதுதான் சமுதாய வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் ஜெ.ஜெ. கலை அறிவியல் கல்லூரி வெள்ளி விழாவில் ப.சிதம்பரம் பேச்சு + "||" + Poverty is elimination It will lead to social development P. Chidambaram talk

