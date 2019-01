மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடி பகுதியில் வீடுகளுக்கு இழப்பீடு தொகை வழங்கியதில் குளறுபடி குவியும் புகார்களால் அதிகாரிகள் திணறல் + "||" + Karambukudi area For houses Messing up the compensation amount

கறம்பக்குடி பகுதியில் வீடுகளுக்கு இழப்பீடு தொகை வழங்கியதில் குளறுபடி குவியும் புகார்களால் அதிகாரிகள் திணறல்