மாவட்ட செய்திகள்

தட்டு ரிக்‌ஷாவில் வந்த சுயேச்சை வேட்பாளர் கிழிந்த பனியனுடன் வந்த விவசாயி டெபாசிட் தொகைக்காக காலி மது பாட்டில்கள் சேகரிப்பு திருவாரூர் தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் கலக்கல் + "||" + Collection of alcohol bottles for the deposit amount Independent candidates in Thiruvarur constituency

தட்டு ரிக்‌ஷாவில் வந்த சுயேச்சை வேட்பாளர் கிழிந்த பனியனுடன் வந்த விவசாயி டெபாசிட் தொகைக்காக காலி மது பாட்டில்கள் சேகரிப்பு திருவாரூர் தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் கலக்கல்