மாவட்ட செய்திகள்

எம்.ஜி.ஆர். பிறந்த நாளான 17-ந் தேதி முதல் திருவாரூர் தொகுதியில் பிரசாரத்தை தொடங்குகிறேன் தஞ்சையில், டி.டி.வி.தினகரன் பேட்டி + "||" + MGR. On the 17th of the birthday I am starting a campaign in Tiruvarur constituency In the Tanjore, D.D.V.Tinakaran interview

