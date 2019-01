மாவட்ட செய்திகள்

உடுமலை கிராம பகுதியில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் பயன்பாடு– விற்பனை அமோகம்; அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா? + "||" + Udumalai village area The use of plastic products - sales intimacy

உடுமலை கிராம பகுதியில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் பயன்பாடு– விற்பனை அமோகம்; அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா?