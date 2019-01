மாவட்ட செய்திகள்

மாநில அரசு சார்பில் விவசாயிகளுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் கோடி நிதியுதவி முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் பேச்சு + "||" + On behalf of the state government Rs 50,000 crore will be financed by farmers

மாநில அரசு சார்பில் விவசாயிகளுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் கோடி நிதியுதவி முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் பேச்சு