மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி செல்ல தாயார் திட்டியதால் மாணவன் தீக்குளித்து இறந்த பரிதாபம் + "||" + The mother was scared to go to school and the victim was dead

பள்ளி செல்ல தாயார் திட்டியதால் மாணவன் தீக்குளித்து இறந்த பரிதாபம்