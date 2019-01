மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணியில், தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை சார்பில் வெளிநாட்டு உணவுப் பொருட்களை தீவைத்து கொளுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் த.வெள்ளையன் பங்கேற்பு + "||" + On behalf of the Tamil Nadu Trading Societies Association in Aranyam Overseas food items, fire and demonstration Participation T.vellaiyan

