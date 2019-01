மாவட்ட செய்திகள்

நுண்ணீர் பாசனம் மேற்கொள்ள 1,945 சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு ரூ.10.55 கோடி மானியம் கலெக்டர் ஆசியா மரியம் தகவல் + "||" + Take microwave irrigation Rs. 10.55 crore subsidy for 1,945 small and marginal farmers Collector Asia Mariam Info

நுண்ணீர் பாசனம் மேற்கொள்ள 1,945 சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு ரூ.10.55 கோடி மானியம் கலெக்டர் ஆசியா மரியம் தகவல்