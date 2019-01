மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த வங்கா நரியை பிடித்தால் 7 ஆண்டுகள் சிறை மாவட்ட வன அலுவலர் எச்சரிக்கை + "||" + Hold the Jallikattu 7 years imprisonment if you catch a hammer District Forest Officer Warning

