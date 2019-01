மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பஸ்சை உடைத்த 2 பேருக்கு 3 ஆண்டு சிறை திருப்பூர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + 3 year jail for 2 people who broke the state bus

அரசு பஸ்சை உடைத்த 2 பேருக்கு 3 ஆண்டு சிறை திருப்பூர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு