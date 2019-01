மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் சிறப்பு பரிசு தொகுப்பு ரேஷன் கடைகளில் நாளை முதல் வழங்கப்படுகிறது + "||" + The Pongal Special Prize collection is presented at the ration shops first tomorrow

பொங்கல் சிறப்பு பரிசு தொகுப்பு ரேஷன் கடைகளில் நாளை முதல் வழங்கப்படுகிறது