மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டில் தனியாக இருந்த சிறுமியை கற்பழித்த வியாபாரிக்கு ஆயுள் தண்டனை சிறப்பு கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + The house was alone Life imprisonment for raping a young girl

வீட்டில் தனியாக இருந்த சிறுமியை கற்பழித்த வியாபாரிக்கு ஆயுள் தண்டனை சிறப்பு கோர்ட்டு தீர்ப்பு