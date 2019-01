மாவட்ட செய்திகள்

உயிரிழந்தவரின் வங்கிக்கணக்கில் ரூ.10½ லட்சம் மோசடி ஒருவர் கைது + "||" + In the bank account of the deceased Rs 10 lakhs fraud One arrested

உயிரிழந்தவரின் வங்கிக்கணக்கில் ரூ.10½ லட்சம் மோசடி ஒருவர் கைது