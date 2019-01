மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் விண்வெளி தொழில்நுட்ப மையம்: சந்திரயான்-2 விண்கலம் இன்னும் 3 மாதத்தில் விண்ணில் ஏவப்படும் + "||" + The space shuttle center of Trichy: Chandrayaan-2 spacecraft will be launched in the space of three months

