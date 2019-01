மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் எச்.பி.எப். பள்ளியின் கதவை உடைத்து பொருட்களை சேதப்படுத்திய மர்ம ஆசாமிகள் + "||" + ooty H.p.f. The door of the school Broken and damaged items Mystery Asamy

ஊட்டியில் எச்.பி.எப். பள்ளியின் கதவை உடைத்து பொருட்களை சேதப்படுத்திய மர்ம ஆசாமிகள்