மாவட்ட செய்திகள்

வ.உ.சி. மார்க்கெட்டில் கடைகளை இடிக்க தடை விதிக்க வேண்டும் கலெக்டரிடம் வியாபாரிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + Demolish stores To be banned Merchants to the Collector

வ.உ.சி. மார்க்கெட்டில் கடைகளை இடிக்க தடை விதிக்க வேண்டும் கலெக்டரிடம் வியாபாரிகள் வலியுறுத்தல்