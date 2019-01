மாவட்ட செய்திகள்

சில வாரிய தலைவர்கள் நியமனத்தை நிறுத்தி வைத்தது குறித்து முதல்-மந்திரி குமாரசாமியிடம் பேசுவேன் சித்தராமையா பேட்டி + "||" + I will speak to the Cheif minister, kumarasamy Siddaramaiah interview

சில வாரிய தலைவர்கள் நியமனத்தை நிறுத்தி வைத்தது குறித்து முதல்-மந்திரி குமாரசாமியிடம் பேசுவேன் சித்தராமையா பேட்டி