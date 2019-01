மாவட்ட செய்திகள்

தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில் இன்று முதல் 2 நாள் முழுஅடைப்பு கர்நாடகத்தில் அரசு பஸ்கள் ஓடாது பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை + "||" + Government buses do not run in Karnataka School, colleges Holiday

