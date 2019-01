மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அருகே 20 காட்டு யானைகள் மீண்டும் அட்டகாசம் - வாழை, பப்பாளி தோட்டங்களை நாசம் செய்தன + "||" + 20 wild elephants near Gudiyatham back again - Banana and papaya plantations were destroyed

குடியாத்தம் அருகே 20 காட்டு யானைகள் மீண்டும் அட்டகாசம் - வாழை, பப்பாளி தோட்டங்களை நாசம் செய்தன