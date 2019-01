மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் உயிரிழந்த டிரைவர் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்காததால் அரசு பஸ் ஜப்தி திருவண்ணாமலை பஸ் நிலையத்தில் பரபரப்பு + "||" + Driver's family did not pay compensation for the accident and the government bus japti At Thiruvannamalai bus station,

விபத்தில் உயிரிழந்த டிரைவர் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்காததால் அரசு பஸ் ஜப்தி திருவண்ணாமலை பஸ் நிலையத்தில் பரபரப்பு