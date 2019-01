மாவட்ட செய்திகள்

தீர்க்கப்படாத குறைகளுக்கு அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் பெற்று பதில் அளிக்கப்படும் உதவி கலெக்டர் உறுதி + "||" + The unresolved shortcomings will be interpreted and answered by the authorities Assistant Collector confirmed

தீர்க்கப்படாத குறைகளுக்கு அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் பெற்று பதில் அளிக்கப்படும் உதவி கலெக்டர் உறுதி