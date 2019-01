மாவட்ட செய்திகள்

வனப்பகுதியில் 2 யானைகள் மோதல்: தந்தத்தால் குத்தியதில் 25 வயதான யானை சாவு + "||" + 2 elephants conflict in the forest: The death of a 25-year-old elephant

