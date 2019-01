மாவட்ட செய்திகள்

அரசியல்வாதிகளுடன் கைகோர்க்கக்கூடாது; கோர்ட்டு உத்தரவை அமல்படுத்தாவிட்டால் நடவடிக்கை, அதிகாரிகளுக்கு நீதிபதிகள் கண்டிப்பு + "||" + Do not want hand with politicians; Action if the court order is not implemented Officials Judges Strict

அரசியல்வாதிகளுடன் கைகோர்க்கக்கூடாது; கோர்ட்டு உத்தரவை அமல்படுத்தாவிட்டால் நடவடிக்கை, அதிகாரிகளுக்கு நீதிபதிகள் கண்டிப்பு