மாவட்ட செய்திகள்

நலிவடைந்த பொதுப் பிரிவினருக்கு 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவது வரலாற்று சாதனை பிரதமர் மோடி பெருமிதம் + "||" + For the public section 10% reservation is a historic achievement Prime Minister Modi is proud

நலிவடைந்த பொதுப் பிரிவினருக்கு 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவது வரலாற்று சாதனை பிரதமர் மோடி பெருமிதம்