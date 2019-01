மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் பேட்ட, விஸ்வாசம் படங்கள் வெளியான தியேட்டரில் போலீஸ் ஜீப் கண்ணாடி உடைப்பு; ரசிகர்கள் மீது தடியடி + "||" + Police jeep glass breakthrough in theater, Vishwamam films released in Coimbatore; Fans On Batons

கோவையில் பேட்ட, விஸ்வாசம் படங்கள் வெளியான தியேட்டரில் போலீஸ் ஜீப் கண்ணாடி உடைப்பு; ரசிகர்கள் மீது தடியடி