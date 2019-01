மாவட்ட செய்திகள்

பழுதான சாலையை சீரமைக்க கோரி நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு பொதுமக்கள் தர்ணா போராட்டம் + "||" + Request to rectify the sloping road Municipal office before the public darna fight

