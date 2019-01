மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதி பெறாமல் சிறப்பு காட்சி திரையிட்ட தியேட்டர் உரிமையாளர்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + Special display screening without getting permission 50 thousand fine for the theater owners Minister Kadambur Raju interviewed

