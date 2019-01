மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாடுதுறையில், தரங்கம்பாடி சாலையில் பாதாள சாக்கடை குழாய் உடைந்து 15 அடி ஆழத்திற்கு சாலை உள்வாங்கியது + "||" + In the Mayiladuthurai road, Tharangambadi road washed down the sewer sewer and 15 feet deep into the road

