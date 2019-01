மாவட்ட செய்திகள்

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி தி.மு.க. கூட்டணியில்தான் உள்ளது பொதுச்செயலாளர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் பேட்டி + "||" + National Party of People of Kongu DMK Is in the coalition Interview with General Secretary E. Eeswaran

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி தி.மு.க. கூட்டணியில்தான் உள்ளது பொதுச்செயலாளர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் பேட்டி