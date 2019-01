மாவட்ட செய்திகள்

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 3 நாட்கள் அரசு ஊழியர்கள் மறியல் போராட்டம் தர்மபுரியில் நடந்த சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Demonstrate requests Strike struggle for 3 days civil servants Resolution at the Association meeting held in Dharmapuri

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 3 நாட்கள் அரசு ஊழியர்கள் மறியல் போராட்டம் தர்மபுரியில் நடந்த சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம்