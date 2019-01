மாவட்ட செய்திகள்

சத்தியமங்கலம் மார்க்கெட்டில் மல்லிகைப்பூ விலை உச்சத்தை தொட்டது ஒரு கிலோ 3,500 ரூபாய் + "||" + Sathiyamangalam market The price of the jasmine touched the peak 3,500 rupees a kg

