திம்பம் அடிவாரத்தில் தேங்கியிருந்த மழை தண்ணீரை குடித்த வயதான சிறுத்தை வாகனத்தில் வந்தவர்கள் செல்போனில் படம் பிடித்தனர் + "||" + At the foot of the pygmy The old leopard that drank the rainwater in the rain The motorists shot in the cellphone

