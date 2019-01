மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 29 இடங்களில் புதிய செல்போன் கோபுரங்கள் பி.எஸ்.என்.எல். முதன்மை பொது மேலாளர் தகவல் + "||" + In Krishnagiri district in 29 places New cellphone towers BSNL. Main General Manager Information

