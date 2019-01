மாவட்ட செய்திகள்

எம்.ஜி.ஆர். பிறந்தநாள் விழா: முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வருகிற 20-ந்தேதி நெல்லை வருகை பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தை அ.தி.மு.க. நிர்வாகிகள் பார்வையிட்டனர் + "||" + The first visit by the Minister Edappadi Palinasamy arrives at Nellai on 20th The place where the public meeting takes place Administrators visited

