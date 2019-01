மாவட்ட செய்திகள்

வன்கொடுமைகளை தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது கலெக்டர் பேச்சு + "||" + To prevent abuses The government is taking action Collector Talk

வன்கொடுமைகளை தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது கலெக்டர் பேச்சு