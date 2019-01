மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி அவ்வையார் அரசு பள்ளியில் ரூ.5.61 கோடியில் புதிய வகுப்பறை கட்டிடங்கள் அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + Dharmapuri New classroom buildings at the government school at Rs 5.61 crore Minister KP Anupalagan laid the foundation

