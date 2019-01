மாவட்ட செய்திகள்

கோபி அருகே தாய்-தந்தையை தேடி ரோட்டில் சுற்றிய சிறுமி போலீசார் மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர் + "||" + Near Gopi A girl who was around the road in search of a mother-father The police handed over to the parents

கோபி அருகே தாய்-தந்தையை தேடி ரோட்டில் சுற்றிய சிறுமி போலீசார் மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர்