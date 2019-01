மாவட்ட செய்திகள்

போகிப்பண்டிகையின் போது பழைய டயர்கள், பிளாஸ்டிக் பொருட்களை எரிக்க வேண்டாம் கலெக்டர் சி.கதிரவன் வேண்டுகோள் + "||" + During the bogie Do not burn old tires, plastic items Collector C Kathiravan request

