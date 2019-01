மாவட்ட செய்திகள்

மேற்கூரை இடிந்து விழுந்த விவகாரம்: அரசு பள்ளி கட்டிடம் இடித்து அகற்றம் + "||" + The collapse of the roof The government school building demolished

மேற்கூரை இடிந்து விழுந்த விவகாரம்: அரசு பள்ளி கட்டிடம் இடித்து அகற்றம்