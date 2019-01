மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் செலவுக்காக பள்ளி வார்டரை தாக்கி பணம் பறிக்க முயன்றவர் கைது + "||" + Pongal expenditure Attacked the school warder He tried to make money Arrested

பொங்கல் செலவுக்காக பள்ளி வார்டரை தாக்கி பணம் பறிக்க முயன்றவர் கைது